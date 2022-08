Vești bune pentru cei care se tem de variola maimuței: Moderna pregătește un vaccin ARNm și pentru această boală Pe fondul ingrijorarilor tot mai mari legate de amenințarea variolei maimuței, directorii de la Moderna au declarat miercuri ca au inițiat un program de cercetare pentru a analiza capacitatea companiei de a crea un vaccin impotriva variolei maimuței cu ajutorul tehnologiei ARNm. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

