- Inflatia din intreaga lume incetineste mult mai repede decat se astepta. Daca economistii au dreptate, acest cadou va continua sa fie oferit anul viitor, aducand inflatia la niveluri normale pentru prima data in ultimii trei ani, scrie Ziarul Financiar, care citeaza WSJ.Economistii de la Goldman…

- Marcel Ciolacu subliniaza faptul ca inflația a scazut spectaculos și ca Guvernul va continua masurile pentru creșterea puterii de cumparare a populației."De la 16,8%, la 6,7% ! Aceasta este evoluția inflației in ultimul an! Cand am preluat mandatul de premier am promis ca voi lucra impreuna cu BNR astfel…

- Vești bune peste Prut! Inflația in Republica Moldova a ajuns in luna noiembrie la 5,45%, anunța Biroul Național de Statistica de la Chișinau. Potrivit instituției, preturile medii de consum au crescut in aceasta luna cu circa 0,2%. Acest lucru a fost determinat de majorarea preturilor la produsele alimentare…

- Rana anuala a inflației a incetinit in octombrie la 8,1% , serviciile și mancarea continuand insa sa se scumpeasca consistent, arata datele transmise luni de Institutul Național de Statistica.

- Pe ce se bazeaza bugetul statului in 2024: inflatie de 4,6% la final de an, PIB de 360 mld. euro si crestere economica de 3,4%. Salariul mediul net ar urma sa ajuna la 4.700 de lei. Premiera: cursul leu-euro ar urma sa sara de 5 lei pentru un euro, anunța Ziarul Financiar, informeaza Mediafax.PIB-ul…

- Economia SUA a crescut mai rapid decat se astepta in trimestrul al treileaEconomia SUA a crescut mai rapid decat se astepta in trimestrul al treilea, inregistrand cel mai rapid ritm de crestere din ultimii aproape doi ani, acesta fiind cel mai recent semn al rezistentei economice a tarii, in ciuda…

- In ciuda scaderii continue din ultimele șapte luni, inflația anuala din Romania a fost in septembrie a doua cea mai mare din Uniunea Europeana, cu 8,83%, dupa Ungaria (12,2%) și inaintea Slovaciei și Poloniei, ambele cu 8,2%. Dar lupta cu prețurile nu este caștigata inca, bancile centrale menținand…

- Legea pensiilor se va schimba radical de la 1 ianuarie 2024, așa cum Guvernul și-a asumat prin PNRR, urmand ca forma finala a proiectului sa fie publicata curand in dezbatere publica.Surse citate de Protv susțin ca modificari vor aparea și in cazul pensionarii femeilor care au nascut și crescut copii…