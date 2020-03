Stiri pe aceeasi tema

- Vești extrem de ingrijoratoare de la meteorologi. Se intoarce vremea rea in Romania. S-a aflat și cat timp vom avea parte de frig și de pecipitații. Potrivit ultimelor date, in urmatoarele zile, vremea va fi mai calda decat in mod normal pentru aceasta perioada, insa nu pentru foarte mult timp. In ultima…

- Vremea se incalzeste din nou in urmatoarele zile, in weekend fiind asteptate temperaturi maxime de 17 - 18 grade. Meteorologii anunta insa un nou val de firg la inceputul saptamanii viitoare. Conform Administratiei Nationale de Meteorologie(ANM) se vor semnala ploi in majoritatea regiunilor, iar la…

- Vremea va continua sa ramana calda, in general, la nivelul intregii tari, desi pe parcursul urmatoarelor doua saptamani (9 - 22 martie) sunt prognozate atat scaderi ale temperaturilor maxime, cat si precipitatii pe arii extinse in special in zilele de 13 si 14 martie, releva estimarile Administratiei…

- Administrația Naționala de Meteorologie transmite prognoza de vreme pentru urmatoarele patru saptamani. Temperaturile sunt in urcare de saptamana viitoare. Vor ajunge la maxime de 19-20 grade Celsius, in județul Alba, dar vor mai fi cateva zile cu valori mai scazute, de 9-10 grade Celsius, in zonele…

- Vremea va fi in general calda si doar spre finalul acestei saptamani valorile termice vor scadea semnificativ la nivelul intregii tari, in timp ce precipitatiile vor fi moderate cantitativ pe toata durata urmatoarelor doua saptamani, arata estimarile Administratiei Nationale de Meteorologie, valabile…

- Vremea va fi in general frumoasa, cu cer variabil si valori maxime mai ridicate decat in mod normal pentru aceasta perioada, potrivit prognozei Administrației Naționale de Meteorologie (ANM).Prognoza meteo in țaraVantul va sufla slab si moderat, cu unele intensificari pe crestele montane, iar trecator…

- Vremea se va incalzi in urmatoarele zile in majoritatea regiunilor tarii, maximele urmand sa atinga valori de 12 grade Celsius, in zona Dobrogei, insa incepand de saptamana viitoare temperaturile de peste zi vor scadea la jumatate, iar probabilitatea a aparitie a precipitatiilor va creste in special…

- Directorul general al Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), Elena Mateescu, a declarat, la Antena 3, ca in zonele joase din țara nu putem vorbi, la acest moment, de apariția unui strat de zapada in urmatoarele zile, insa in noaptea dintre ani pot aparea fulgi de nea razleți, inclusiv in Capitala.