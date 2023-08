Politele RCA pot fi cumparate in avans cu doua luni dupa modificarea Normei 20, iar denuntarea politelor Euroins ar putea fi prelungita cu 90 de zile, a declarat, pentru AGERPRES, Valentin Ionescu, seful Directiei Generale Asigurari, Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF).

"Proiectul de norma pe care ASF l-a promovat, l-a aprobat si a fost si publicat in Monitorul Oficial are in vedere modificarea prevederilor articolului 13 din Norma 20, prin care este reglementata perioada in care contractul de RCA poate intra in valabilitate de la momentul incheierii acestuia. Prin propunerea de modificare…