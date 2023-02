Vestea surpriză privind îngrășămintele. “Totul e o loterie” Luna februarie a venit cu o veste buna pentru fermierii care n-au apucat sa cumpere ingrașaminte in toamna, pentru ca, intre timp, acestea s-au ieftinit. Nu la fel se intampla, insa, la cereale, deoarece in loc sa creasca, așa cum era normal pentru aceasta perioada, prețurile sunt mai mici cu circa 30% fața de momentul recoltarii. Daca in toamna, fermierii cumparau tona de uree cu sume cuprinse, in general, intre 4.500 lei – 5.500 lei, acum, prețul a coborat, in contextul stocurilor mari, chiar și pana la 2.600 lei/tona cu tva inclusa. In piața mai gasim oferte cu 2.900 lei pentru tona de uree… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

