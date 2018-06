Vestea proastă primită de rău platnici. Ce vor păți după 3 luni de neplată Dupa 3 luni de neplata, restanțele sunt inscrise in cartea funciara, iar apartamentele datornicilor nu vor mai putea fi vandute de acestia pana nu acopera sumele neplatite. Noile prevederi apar in legea asociatiilor de proprietari, votata marți de alesi. Potrivit legii in vigoare, un administrator de bloc ii poate constrange teoretic si acum pe rau platnici sa-si achite datoriile. Dupa 90 de zile de intarzieri, acestia pot fi actionati in instanta si siliti sa plateasca. In realitate, insa, administratorii vorbesc de proprietari care nu au platit un an de zile fara sa pateasca nimic. Dumitru… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

