Stiri pe aceeasi tema

- Veste buna pentru romanii care nu s-au vaccinat anti-covid. Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, a facut anunțul care ii privește pe cei care nu au un certificat verde. El a declarat ca toții romanii vor avea aceleași drepturi in ceea ce privește parada de 1 Decembrie, indiferent…

- Vești importante pentru milioane de pensionari romani! Aceștia sunt vizați de o serie de schimbari odata cu investirea noului Guvern PSD-PNL-UDMR. Noile reglementari legislative, dar și schimbarea formulei de calcul asupra pensiilor, vor aduce mai mulți bani in portofelele pensionarilor... Citește…

- Este super-veste pentru o anumita categorie de romani! Aceștia vor beneficia de indemnizații, daca stau acasa in aceasta situație provocata de masurile restrictive anti-COVID-19. ATENȚIE! Pentru a avea parte de aceste beneficii financiare trebuie indeplinite anumite cerințe. Noile sume de…

- Noua veste pentru pensionari! Anunțul ii va bucura pe toți varstnicii din Romania. Modificarea fericita va avea loc de la 1 ianuarie a lui 2022. Ministrul Finanțelor vine cu ultimele detalii. Veste buna pentru pensionari: se intampla de la 1 ianuarie Ministrul Finanțelor vine cu un anunț foarte bun…

- Pau Gasol a decis sa puna capat unei impresionante cariere baschetbalistice la varsta de 41 de ani. Deși a fost pasionat de fotbal, a iubit baschetul și a practicat chiar și rugby, Pau Gasol nu și-a dorit la inceput sa faca o cariera de sportiv profesionist. In 1991, cand Magic Johnson a anunțat ca…

- Sfarșit de era in boxul mondial. Legendarul pugilist Manny Pacquiao a anunțat oficial ca iși incheie cariera. Sportivul de 42 de ani se va concentra pe activitatea politica. Pacquiao, care este senator in Filipine, va candida la functia de președinte a tarii sale in 2022.

- Cristiano Ronaldo (36 de ani), fotbalistul celor de la Manchester United, a decis sa devina antrenor dupa ce iși va termina cariera de jucator. Starul „diavolilor” planuiește sa se retraga de la Manchester United și și sa ramana in cadrul clubului, ca antrenor la centrul de copii și juniori. Acolo,…