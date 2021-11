Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PSD Alexandru Rafila a declarat miercuri ca in Romania s-au facut greseli de comunicare in privinta certificatului verde COVID, pentru ca nu s-a explicat ce este acest document si ca nu presupune exclusiv vaccinarea. Rafila s poziționeaza in favoarea certificatului, in ciuda faptului ca…

- Alexandru Rafila a declarat, miercuri, ca romanii au in continuare dileme in privinta certificatului verde COVID, pentru ca nu li s-a explicat ce este acest document si mai ales ca nu presupune exclusiv vaccinarea. "Cred ca in Romania am facut doua lucruri gresite, apropo de comunicare. Nu am explicat…

- Fostul reprezentant al Romaniei la Organizația MonDiala a Sanatații, deputatul PSD Alexandru Rafila, susține ca trebuie regandita legea certificatului verde sanitar. Aceasta nu a intrunit numarul necesar de voturi in aceasta saptamana, in Senat, principalii opozanți fiind AUR și PSD. „Noi suntem responsabili…

- Premierul interimar Florin Citu, presedinte al PNL, a declarat miercuri ca va avea grija ca deputații liberali sa fie prezenti la dezbateri si sa voteze proiectul privind obligativitatea prezentarii la locul de munca a certificatului digital COVID-19, dupa ce proiectul a fost respins de Senat.

- Este un furt pe fața, din buzunarul romanilor și al companiilor romanești – considera deputatul Bogdan Ivan Gruia, referindu-se la prețurile exorbitante la energie electrica și gaze. Bogdan Ivan Gruia a precizat, recent, pe pagina sa de socializare, ca „romanii au ajuns „bogații” Europei, platind la…

- In cele 3 minute cat a stat in fața presei, Florin Cițu a anunțat alocarea a inca 450 de milioane de lei pentru gestionarea situației dificile din valul 4 al pandemiei, dand din nou vina pe fosta conducere a ministerului Sanatații."Pregatirea a fost subminimala, ca sa fim eleganți".Cițu a precizat și…