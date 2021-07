Stiri pe aceeasi tema

- Pfizer/BioNTech vrea sa ceara autorizarea pentru o a treia doza vaccin. Pfizer/BioNTech intentioneaza sa solicite ”in urmatoarele saptamani” autorizarea pentru o treia doza din vaccinul sau impotriva COVID -19, in special in Statele Unite si Europa, au declarat companiile intr-un comunicat, relateaza…

