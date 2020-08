Stiri pe aceeasi tema

- Acoperirile pentru fața au fost prezentate ca fiind una dintre cele mai bune metode de a impiedica raspandirea coronaviruslui. Acum exista dovezi care demonstreaza ca maștile protejeaza și persoanele care le poarta, arata un studiu citat de New York Times. Diferite tipuri de maști „blocheaza virusul…

- Autoritatile din mai multe tari europene si-au inasprit in ultimele saptamani masurile in urma unei accelerari a contaminarilor cu noul coronavirus SARS-CoV-2, in fata amenintarii unui al doilea val COVID-19, relateaza AFP, care prezinta principalele masuri. SPANIA – inregistreaza in medie 1.738 de…

- Premierul Ludovic Orban apasa pedala „protecției persoanelor infectate cu Sars-CoV-2” și cere autoritaților locale sa se pregateasca pentru izolarea și internarea tuturor celor care au fost diagnosticați cu COVID-19 sau au fost contacți ai unor persoane infectate. „Le-am solicitat sa pregateasca bazele…

- O romanca venita in vacanta in insula greaca Creta impreuna cu sotul ei a fost confirmata sambata de autoritatile grecesti ca fiind infectata cu noul coronavirus, relateaza publicatia greaca keeptalkinggreece.com, conform Agerpres. Autoritatile sanitare si Protectia Civila locala au intrat in alerta…

- Nivelul de anticorpi al pacienților care s-au vindecat de Covid-19 a scazut abrupt la 2-3 luni dupa infectare, atat la cei simptomatici, cat și asimptomtici, arata un studiu realizat in China, descoperire ce ridica intrebari privind durata oricarei forme de imunitate contra noului coronavirus, transmite…

- Autoritatile cipriote au impartit in doua categorii tarile din care turistii pot vizita Cipru, pe baza datelor epidemiologice disponibile la nivel international, dupa ce tara si-a redeschis aeroporturile inchise din cauza pandemiei de COVID-19, informeaza agentia cipriota de presa CNA. Incepand cu 20…

- Premierul olandez Mark Rutte a anuntat luni ca mama lui a murit recent si ca nu a putut-o vizita in ultimele saptamani din cauza masurilor de protectie impotriva raspandirii noului coronavirus, relateaza Reuters, preluat de Agerpres. Anuntul intervine in contextul scandalului public din Regatul Unit,…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a anuntat duminica, intr-o conferinta la sediul PSD, ca va incepe un proiect de testare a anticorpilor pe un esantion de 10.500 de bucuresteni, pentru a se stabili daca au fost trecut prin infecția SARS-CoV-2, transmite Agerpres. “Maine voi organiza o conferinta de…