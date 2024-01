Stiri pe aceeasi tema

- David Gail, actor in Beverly Hills 90210, a murit la 58 de ani. In popularul serial de televiziune a jucat rolul iubitului Brendei Walsh (Shannen Doherty). Vestea morții sale a fost confirmata de sora sa.

- Este doliu la Hollywood! Un actor celebru s-a stins din viața in urma cu puțin timp. Este cunoscut pentru rolurile sale din serialele General Hospital și Beverly Hills 90210 și a fost considerat unul dintre cei mai talentați actori din telenovelele americane. Vestea morții sale a fost confirmata de…

- Willi Weber, cel care l-a remarcat pe Michael Schumacher in 1988 inainte de a gestiona interesele septuplului campion mondial timp de peste doua decenii, este in conflict cu familia Schumacher, care nu l-a lasat sa il viziteze pe german de cand acesta s-a intors in Elvetia, unde locuieste, informeaza…

- Fanii serialului Peaky Blinders au motive de tristețe! S-a stins din viața un actor indragit al celebrului serial de televiziune. Poetul britanic Benjamin Zephaniah, a carui opera literara a fost influentata de Jamaica si care a refuzat sa fie innobilat de regina Elisabeta a II-a invocand legaturile…

- Shane MacGowan, solistul si compozitorul trupei punk celtice The Pogues si unul dintre cei mai mari sefi de trupa din toate timpurile, a murit la varsta de 65 de ani, in urma unei lungi perioade de sanatate precara. O declaratie a familiei a precizat ca a murit la 30 noiembrie, la ora 3.30 dimineata,…

- Lovitura grea pentru fanii popularului serial „Friends” („Prietenii tai”) și pentru colegii de breasla ai cunoscutului actor care l-a interpretat pe Chandler Bing. S-a aflat ca Matthew Perry a murit. Matthew Perry avea 54 de ani. Actorul american era cunoscut pentru rolul lui Chandler Bing in serialul…

- La 27 octombrie 1934 s-a nascut actrița Sanda Toma, iar in anul 2013 a murit cantarețul american Lou Reed. In aceeași zi, dar in anul 2015, a murit Mitzura Arghezi, fiica scriitorului Tudor Arghezi.