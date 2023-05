Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina doreste sa inceapa lucrarile pentru a face si mai adanc canalul sau de navigatie pe Dunare inca din acest an, pentru a-si extinde rutele alternative pentru exportul de cereale si intentioneaza sa poarte discutii cu oficialii Uniunii Europene pe aceasta tema in viitorul apropiat, a declarat marti…

- Ucraina doreste sa inceapa inca de anul acesta lucrarile pentru a adanci si mai mult Canalul Bastroe, astfel incat sa-si extinda rutele alternative pentru exportul cerealelor. Anuntul a fost facut marti de ministrul ucrainean al infrastructurii, Iuri Vaskov, informeaza Reuters, preluata de Agerpres.…

- Ucraina vrea sa inceapa lucrarile pentru adancirea si mai mult a Canalului Bastroe inca din acest an, pentru a-și extinde rutele alternative pentru exportul cerealelor, a anunțat marti, 30 mai, ministrul ucrainean adjunct al infrastructurii, Iuri Vaskov, citat de Reuters.Ucraina a adancit deja de la…

- Ucraina a adancit deja de la 3,9 metri la 6,5 metri acest canal navigabil pentru a-si putea spori exporturile din porturile sale fluviale, dupa invazia rusa care i-a blocat porturile de la Marea Neagra si numai un volum limitat de cereale a fost expediat prin aceste porturi in urma acordului cu Rusia…

- Ucraina, care a fost invadata de Rusia anul trecut, a marit deja adancimea canalului Bastroe de la 3,9 metri la 6,5 metri, cu scopul de a creste exporturile de alimente din porturile sale fluviale. Ministrul Iuri Vaskov a declarat marti, la o conferinta pe tema cerealelor, ca noua adancime a canalului…

- Statele membre UE au luat decizia de a menține inca un an de zile scutirea de la taxe vamale produsele de orice fel venite din Ucraina. Statele membre ale Uniunii Europene au convenit, joi, sa prelungeasca suspendarea tuturor tarifelor vamale, cotelor si masurilor de aparare vizand exporturile Ucrainei…

- Ministrul ucrainean al Agriculturii se deplaseaza luni la Varșovia pentru a discuta despre situația cerealelor și alimentelor, ca urmare a deciziei unilaterale luate de Polonia și Ungaria de a interzice importurile din Ucraina, relateaza Reuters . Kievul va urmari sa asigure redeschiderea tranzitului…

- Compania germana AE Solar va deschide o fabrica de producere a panourilor solare in Romania, valoarea totala a investitiei fiind de un miliard de euro. Anunțul a fost facut in cadrul unei intalniri care a avut loc, luni, cu premierul Nicolae Ciuca la Palatul Victoria. In faza initiala, acest proiect…