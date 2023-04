Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Proiectelor Europene, Marcel Bolos, a spus ca unul dintre jaloanele din PNRR pe care Romania trebuie sa le realizeze in 2023 se refera la sustenabilitatea sistemului bugetar, iar acest lucru inseamna fie reducerea salariilor bugetarilor, fie reduceri de personal. Tara noastra trebuie sa reduca…

- Paștele se apropie cu pași rapizi, iar romanii sunt curioși cand vor lua concediu pentru a-și organiza sarbatorile alaturi de cei dragi, ori pentru a-și pregati bagajele pentru vacanța exotica pe care au așteptat-o toata iarna. Daca elevii vor intra in minivacanța de Paște in aceasta saptamana, anagajații…

- Salariatii din Romania au dreptul la mai multe zile libere oferite de angajatori, in afara celor de concediu de odihna sau de concediu medical. Potrivit Codului muncii, numarul zilelor libere de care pot beneficia salariații din țara noastra este de 15. Inca 4 zile libere pentru angajati Angajații mai…

- Romania a caștigat in deplasare cu Andorra, scor 2-0, in primul meci din preliminariile EURO 2024. In ciuda victoriei, MM Stoica a remarcat un detaliu negativ. Romania este ingrupa cu Elveția, Israel, Kosovo, Belarus și AndorraPrimele doua clasate se califica la EURO 2024Romania - Belarus are loc pe…

- Membrii Sindicatului din Educație Spiru Haret picheteaza astazi Prefectura Brașov . Angajații din Educație protesteaza la Prefectura Brașov. Ei se alatura, practic, mișcarilor de protest care au debutat, saptamana trecuta, in alte județe din țara. Federația Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI)…

- Andorra – Romania LIVE VIDEO. Edi Iordanescu a facut primul antrenament inaintea dublei cu Andorra si Belarus. Andorra – Romania va fi pe 25 martie, de la 21:45, in direct pe Antena 1 si in AntenaPLAY. Pe site-ul frf.ro au fost publicate mai mult imagini cu jucatorii la antrenament. Doar 8 dintre „tricolorii”…

- Marius Budai a vorbit, in exclusivitate la Antena 3 CNN, despre varsta de pensionare a romanilor. Francezii au ieșit in strada, nemulțumit de creșterea varstei de pensionare, de la 62 la 64 de ani. In acest context, ministrul Muncii, Marius Budai, a vorbit in exclusivitate pentru Antena 3 CNN despre…

- Zile libere 2023: Cum pot primi angajații 5 zile suplimentare de concediu platit Zile libere 2023: Cum pot primi angajații 5 zile suplimentare de concediu platit In cazul unor evenimente familiale deosebite, dar și in cazul unor urgențe sau ingrijirea unei rude bolnave, angajații din Romania au dreptul…