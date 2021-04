Stiri pe aceeasi tema

- Anumite specii de insecte care se hranesc cu sangele porcilor din focare de pesta porcina africana (PPA) contin ADN-ul acestui virus, conform unui studiu la care a participat si Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA), potrivit unui comunicat remis marti…

- In data de 8 aprilie sunt active un numar de 402 focare PPA(pesta porcina africana), fiind afectate un numar de 112.927 porcine (animale afectate din focarele active). Dintre acestea au fost declarate 8 focare in exploatatii comerciale si 6 focare in exploatatii comerciale de tip A (n.r- exploatatie…

- In Romania sunt inregistrate 401 focare active de pesta porcina africana (PPA), conform datelor publicate de ANSVSA, din care 8 focare in exploatații comerciale și 6 focare in exploatații comerciale de tip A, fiind afectate un numar de 124.521 de porcine. Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si…

- Potrivit datelor anuntate vineri de Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA), Numarul focarelor active este in scadere fata de raportarea din 11 martie, cand au fost consemnate 413 focare, scrie Agerpres.In intervalul 11 - 18 martie 2021, au fost inregistrate…

- Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor a informat ca pana sambata au fost inregistrate 689 de suine moarte de pesta porcina africana la o ferma din localitatea Macea (Arad), din care 667 au fost incinerate in unitatea proprie, cat si in unitatea de neutralizare…

- Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA).a anunțat faptul ca Romania inregistreaza 413 de focare active de pesta porcina africana (PPA) in 37 de judete, din care sapte in exploatatii comerciale si sase in exploatatii comerciale de tip A, fiind afectate un numar…

- Romania inregistreaza 443 de focare active de pesta porcina africana (PPA) in 37 de judete, din care sapte in exploatatii comerciale si sase focare in exploatatii comerciale de tip A, potrivit datelor anuntate vineri de Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA).…

- În România sunt sute de focare de pesta porcina africana, care sunt raspândite în 36 de județe din țara, inclusiv la Cluj, a anunțat Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA). …