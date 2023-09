Stiri pe aceeasi tema

Veste, am putea spune, șocanta legata de antrenorul echipei UTA, Mircea Rednic. El a suferit un infarct in timpul meciului pe care UTA l-a caștigat...

Neluț Roșu, 30 de ani, a ieșit accidentat la coapsa la meciul cu FC Botoșani (1-0), insa va sta departe de gazon maximum doua saptamani. Dinamo a bifat luni seara prima victorie de la revenirea in Liga 1, scor 1-0 cu FC Botoșani, insa gazonul stadionului „Arcul de Triumf" nu a fost aliatul roș-albilor.…

Un barbat a murit joi dupa amiaza, dupa ce a fost injunghiat chiar de fiica lui. S-a intamplat in comuna bihoreana Ineu. Un echipaj SMURD...

Aradul a pierdut numeroase echipe care au insemnat ceva in sportul național – exemplele cele mai cunoscute venind din baschetul masculin, rugby, polo sau handbal...

- Somnul odihnitor și exercițiile fizice fac casa buna și ne ajuta la menținerea unei minți agere. Cel puțin asta arata un studiu recent, care subliniaza ca adulții care nu dorm suficient au mai puține șanse sa beneficieze de avantajele exercițiilor fizice, atunci cand vine vorba de prevenirea semnelor…

O mașina in care se aflau o femeie și trei copii s-a rasturnat, vineri dupa masa, in afara parții carosabile, la ieșire din orașul Ineu...

Se vor acorda, de asemenea, și vouchere pentru after-school, crese, gradinite particulare, pentru familiile care au un venit de aproximativ 8.000 de lei.

Schimbare importanta pentru utilizatorii whatsapp: Aplicația va suporta mai multe conturi pe același dispozitiv Veste buna pentru utilizatorii whatsapp. Aceștia vor putea sa dețina pe același dispozitiv conturi multiple. Aceasta modificare ii va ajuta pe utilizatori sa iși separe de exemplu conturile…