Veste dramatică: un arbitru din România a murit la 26 de ani Alberto Șerban, arbitru argeșean, a murit sambata, la numai 26 de ani, dupa ce ar fi suferit un infarct. Vestea tragica a fost confirmata de edilul comunei Bradu, Dan Stroe, prin intermediul unei postari pe Facebook: „In urma cu 2 ore am aflat cu adanca tristețe despre vestea morții subite a camaradului nostru Alberto Șerban, la varsta de numai 26 de ani! Inca de mic a fost mereu in preajma echipei noastre de fotbal, un copil cu o educație aleasa, deși a crescut in ... Citeste articolul mai departe pe GSP.ro…

Sursa articol: GSP.ro

Stiri pe aceeasi tema

