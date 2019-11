Stiri pe aceeasi tema

- La finalul acestei saptamani, Roger Hodgson, fondatorul trupei Supertramp, concerteaza pentru prima oara in Romania. Artistul aduce pe scena Salii Radio cele mai cunoscute hituri ale trupei care l-a consacrat.

- Axl Rose, solistul trupei americane Guns N' Roses, a suferit o cazatura urata pe scena in timpul unui concert care avea loc in Las Vegas, speriindu-și fanii, care au crezut ca muzicianul a leșinat, potrivit tmz.com, potrivit Mediafax.Axl Rose interpreta hitul "Knockin' on Heaven's Door" pe…

- Ziarul Unirea Viorel Catarama vrea sa listeze Dinamo la Bursa și vine cu un proiect diferit pentru Romania: „Nu vreau sa fiu un Gigi Becali. Nu ma cred buricul pamantului!” Omul de afaceri și președintele partidului Dreapta Liberala, d-nul Viorel Catarama negociaza achiziția pachetului majoritar de…

- Veste șoc in fotbalul romanesc! Un patron de club a fost gasit mort in zona podului dintre Pecica și Sanpetru German, Arad. Barbatul fusese dat disparut de familie dupa ce a plecat sa spele mașina și nu s-a mai intors.

- Muzica a fost, este si va ramane mereu un refugiu pentru oamenii care sunt prinsi in cotidian. De dimineata ne trezim, bem cafeaua, mergem la serviciu, mancam la pranz, venim acasa, facem treburi casnice si ne culcam. Dar, intre acestea, cautam metode de relaxare, iar muzica a fost, inca din cele mai…

- Lica Dolga, bateristul trupei Bega Blues Band a murit astazi, vestea fiind impartașita de Johnny Bota, pe contul sau de Facebook. Artistul a murit in urma unui cancer la pancreas. Cu numele de scena Lica Dolga, bateristul trupei Bega Blues Band,Vasile Dolga, s-a nascut in 15 iunie 1955 in Timisoara,…

- Amatorii muzicii heavy metal au sansa de a-i vedea live pe membrii trupei Metallica, intr-un show de senzatie. Cum biletele au fost epuizate in 24 de ore de la punerea in vanzare – record absolut in Romania – este de asteptat ca evenimentul sa fie grandios. Pe scena, vom avea un mic moment de mandrie:…

- Peste 3.000 de spectatori au participat la cel mai mare festival rock din mediul rural din Romania, Stonebird, desfasurat in comuna argeseana Corbi. Vlad Gorneanu, solistul trupei ZOB, batut de jandarmi in urma cu 13 ani dupa un meci de fotbal, a avut mai multe replici dure la adresa acestora.