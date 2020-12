Veste bună pentru bucureșteni! GRAFIC cu evoluția descendentă a infectărilor în Capitală, prezentat de primarul general, Nicușor Dan „Eforturile bucureștenilor și ale autoritațile sanitare dau rezultate in combaterea COVID-19. Avem toate șansele sa menținem acest ritm descrescator al numarului de imbolnaviri in Capitala daca respectam in continuare regulile de protecție. Sa fim atenți și solidari in continuare, fiindca nu e departe momentul in care vaccinul va fi disponibil și in Romania, iar lupta impotriva coronavirusului va deveni mai ușoara”, scrie primarul general al Capitalei pe pagina sa de Facebook.Potrivit bilanțului de coronavirus prezentat duminica de autoritați, Bucureștiul și Ilfovul continua sa prezinte cea mai… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

