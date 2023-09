Vlad Mihai Toma, un mijlocaș central in varsta de 16 ani, va fi in lotul celor de la FCSB pentru meciul cu Farul din runda #9 a Superligii. Farul - FCSB se joaca duminica, de la 21:45, liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe Prima Sport 1, Orange Sport 1 și Digi Sport 1 Toma e un puști talentat de la academia FCSB, „decar” și capitan la Romania U17. Mihai Stoica, managerul general de la FCSB, susține ca acesta va face deplasarea la Ovidiu, pentru confruntarea cu Farul. ...