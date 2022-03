Stiri pe aceeasi tema

- Teatrul Municipal „Bacovia” invita publicul spectator la premiera spectacolului „Pinocchio”, dupa Carlo Collodi, regia și scenariul Gabriel Apostol, care va avea loc in zilele de 19 și 20 martie, de la orele 11.00, sala mare a teatrului. Premiera are loc chiar in preajma datei de 21 martie, cand se…

- Un nou cutremur de 4,3 grade s-a produs luni dimineata in zona seismica Vrancea, judetul Vrancea, la 150 de kilometri de Bucuresti, dupa un altul cu magnitudinea 4,2 ce a avut loc putin dupa miezul noptii, potrivit Institutului National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului. Astfel, luni,…

- Procurorii DIICOT si ofiteri de politie judiciara au efectuat, miercuri, 26 de perchezitii domiciliare in Bucuresti si mai multe judete, in cadrul unei actiuni de destructurare a unei grupari formata din romani, acuzata ca a clonat, in Belgia, carduri de alimentare cu carburant, prin montarea de dispozitive…

- Astazi, o parte din ajutoarele umanitare colectate la Centrul de Afaceri și Expoziții (122 de pachete) au fost distribuite chiar pe peronul garii, cetațenilor refugiați care au trecut prin orașul nostru. Aceștia se aflau in cursa feroviara speciala, care i-a preluat de la granița țarii și ii transporta…

- Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” Bacau va invita sa participați miercuri, 09 martie 2022, incepand cu ora 13.00, la o manifestarile cultural-stiintifice ce vor avea urmatorul program: Lansarea volumului „In cautarea Penelopei. Prelucrarea fibrelor si textilelor in epoca bronzului in spatiul est-carpatic…

- Asociația Obșteasca „Monumentum” din Chișinau organizeaza, cu sprijinul Consiliului Județean Bacau și a Asociației „Calea Neamului”, expoziția „Monumentele Basarabiei furate”. Aceasta va fi vernisata la Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” sambata, 15 ianuarie, ora 12.00 de Ziua Culturii Naționale- ziua…

- Complexul Muzeal “Iulian Antonescu” Bacau va invita sa vizionati sambata, 15 ianuarie 2022, incepand cu ora 09.00, pe pagina oficiala a Casei Memoriale „George Bacovia” din Bacau, un recital de poezie romaneasca, online, intitulat sugestiv Poeti despre poeti. Autorii invitați ai acestei activitați organizata…