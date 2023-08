Veritas Capital vrea să cumpere BlackBerry Veritas Capital a facut o oferta de cumparare a BlackBerry, potrivit unei persoane familiarizate cu problema, la cateva luni dupa ce compania canadiana de tehnologie a inceput o revizuire strategica a activitatilor sale, transmite Reuters Actiunile BlackBerry listate in SUA, care au crescut anterior cu aproximativ 17% ca reactie la aceasta informatie, au inchis vineri la 5,23 dolari pe unitate, oferind companiei o capitalizare de piata de 3,1 miliarde de dolari. Detaliile ofertei nu au putut fi aflate. Veritas si Blackberry nu au raspuns imediat solicitarilor Reuters de comentarii. Veritas a facut… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

