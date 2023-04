Stiri pe aceeasi tema

- Viorel Moldovan (50 de ani), fostul atacant al echipei naționale, a analizat faza controversata din finalul meciului dintre Farul și CFR Cluj, din runda cu numarul 5 din play-off-ul Superligii. In ultimele minute ale meciului, Sebastian Colțescu a acordat penalty echipei ardelene, in urma unui contact…

- Ioan Varga, patronul campioanei Romaniei, CFR Cluj, a avut un atac furibund la adresa arbitrajului lui Sebastian Colțescu de sambata seara, din meciul cu Farul, pierdut de ardeleni cu scorul de 0-1, in runda cu numarul 5 din play-off. Acesta spune ca la faza golului constanțenilor, marcat de Adrian…

- Dan Petrescu a fost extrem de nervos dupa CFR Cluj – Sepsi. Antrenorul lui CFR Cluj a acuzat ca echipa lui a avut trei penalty-uri neacordate. Dan Petrescu a punctat ca jucatorii sai, Birligea si Deac, au iesit accidentati. La interviul de dupa meci Dan Petrescu a refuzat sa vorbeasca despre meciul…

- Fostul arbitru Marius Avram a analizat faza penalty-ului obținut de Farul in minutul 34 al meciului cu CS Universitatea Craiova, la scorul de 1-1. Revista „Craiova Maxima, povestea unei iubiri alb-albastre" poate fi CUMPARATA ONLINE ---> Comanda AICI! Prima repriza a disputei dintre Farul și Universitatea…

- Ion Craciunescu (72 de ani) i-a luat apararea lui Sebastian Colțescu (45), arbitrul de la Sepsi - FCSB 1-2. Dupa meciul de la Sf. Gheorghe, Colțescu a fost criticat de cei de la Sepsi. Imediat dupa incheirea partidei, la GSP Live, Attila Hadnagy, directorul general de la Sepsi, a spus ca Sebastian Colțescu…

- Sepsi OSK și CFR Cluj au incheiat la egalitate, scor 2-2, pe terenul de la Sfantu Gheorghe, in ultimul meci din etapa a 29-a a Ligii 1 . Gazdele au deschis scorul prin fundasul maghiar Mark Tamas (10), aflat la prima sa reusita in Superliga. Trupa lui Dan Petrescu a reacționat rapid și a intors scorul…

- Rapid a remizat vineri, scor 0-0, pe terenul lui CS Mioveni. Oficialii giuleșteni au emis un comunicat in care contesta arbitrajul brigazii conduse de Horațiu Feșnic. Acuzata de rivalele la titlu, Farul și CFR Cluj, ca beneficiaza de arbitraje favorabile, Rapid a ieșit și ea la atac. Fostul arbitru…

- Cristian Manea (25 de ani) a transformat un penalty dictat cu ajutorul VAR-ului in minutul 59 al derby-ului Farul - CFR Cluj, la scorul de 1-0 in favoarea campioanei. CFR Cluj a inceput in forța repriza secunda de la Ovidiu și a deschis scorul in minutul 49, cand Emal Krasniqi a finalizat o acțiune…