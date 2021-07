Stiri pe aceeasi tema

- Dorin Nine, torționarul care a participat la rapirea și torturarea unor barbați, anul trecut, dupa ce, in 2018, a fost filmat in timp ce il strangula și il calca in picioare pe un suspect bolnav psihic, are „aghiotanți” care platesc pentru oalele sparte.

- Iustin Covei, fiul de judecator acuzat ca și-a sechestrat fosta iubita care abia nascuse, apoi a incalcat ordinul de protecție emis de instanța, a primit o prelungire a vacanței, la restaurantul de fițe, cu piscina, deschis la taticul acasa.

- Șeful Poliției Romane merge la Arad pentru a verifica motivele pentru care ancheta din cazul uciderii omului de afaceri Ioan Crișan nu avanseaza. Pana in acest moment nu a fost identificat nici macar un suspect. Șeful Poliției Romane este așteptat la sediul Poliției din Arad ca sa vada care este stadiul…

- Șoferul care incerca sa bage in duba niște copii, pe care ii pandea la marginea localitații Ciorogarla, a fost identificat de polițiști și sancționat pentru ca... a ieșit la rapit minori fara declarație pe proprie raspundere!

- Dragoș Ciupercescu, primul roman condamnat pentru terorism dupa ce, in februarie 2007 a detonat o grenada in fața liceului Jean Monnet din Capitala și a ranit cinci copii, a incercat sa-și ștearga cazierul. Barbatul a fost condamnat la 18 ani de detenție și a fost eliberat condiționat in 2017.

- Scandalul dintre jandarmul care i-a dat in judecata pe șefii IJJ Suceava și i-a reclamat la Parchetul Militar, susținand ca ar fi victima unor abuzuri, continua cu „fenomene paranormale”: unul dintre procese a fost trecut la secret, deși reclamantul n-a cerut acest lucru.

- Procurorii din cadrul Parchetul de pe langa Tribunalul Constanta au dispus retinerea, pentru 24 de ore, a unui barbat, de aproximativ 40 de ani, in cazul mortii profesoarei Cristina Palu, din Cernavoda. Suspectul a declarat ca a mers in casa victimei pentru a o jefui. "In timpul anchetei, suspectul…