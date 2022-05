Verdict în primul proces pentru crimă de război: Închisoare pe viață pentru un soldat rus Tribunalul districtual Solomensky din Kiev a anunțat, condamnarea la inchisoare pe viața a soldatului rus Vadim Șișimarin, gasit vinovat pentru uciderea unui civil ucrainean. Acesta este primul proces pentru crima de razboi in Ucraina, transmit agențiile internaționale de știri. Soldatul rus și-a recunoscut crima, precizand ca l-a impușcat pe Alexander Shelipov, un barbat ucrainean in varsta de 62 de ani, la cererile insistente ale altor soldați de rang superior. Soldatul rus condamnat are 21 de ani. ”Aș vrea sa-mi cer scuze inca o data pentru ceea ce am facut. Nu neg și sunt gata sa accept toate… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

