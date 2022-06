La mai bine de șase ani de la atentatele jihadiste din 13 noiembrie 2015, cele mai grave comise vreodata in Franța, Curtea Speciala din Paris l-a condamnat pe Salah Abdeslam, singurul supraviețuitor al comandourilor care au ucis 130 de persoane, la inchisoare pe viața, cea mai grea pedeapsa din codul penal francez. Comandourile islamiste au […] The post Verdict in dosarul atentatelor teroriste din Franța din 2015. Pedeapsa pentru Salah Abdeslam, singurul supraviețuitor al comandourilor first appeared on Ziarul National .