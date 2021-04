Stiri pe aceeasi tema

- Derek Chauvin, agentul de politie care l-a imobilizat pe afro-americanul George Floyd, decedat in incidentul produs pe 25 mai 2020 in orasul american Minneapolis, a fost gasit vinovat pentru toate acuzatiile.

- Trei saptamani a durat procesul fostului polițist din Minneapolis, Derek Chauvin, acuzat ca l-a ucis pe barbatul de culoare George Floyd dupa ce i-a ținut genunchiul pe gat mai mult de noua minute. Luni, juriul s-a retras pentru a delibera verdictul. Intre timp, in mai multe state din SUA se pregatesc…

- Comisia juridica a Senatului a constatat abateri de la deontologia parlamentara in cazul senatoarei Diana Sosoaca. “Comisia juridica a constatat cu majoritate de voturi ca faptele reclamate in cuprinsul sesizarii de catre grupul PNL se subscriu continutului a trei abateri de la deontologia parlamentara…

- Doi agenți de poliție care au participat la imobilizarea ucigașa de la Pitești asupra barbatului de 63 de ani au fost reținuți duminica pentru 24 de ore. Cei doi politisti sunt cercetati pentru purtare abuziva si loviri sau vatamari cauzatoare de moarte, fiind schimbata incadrarea juridica. Potrivit…

- Un tanar de 25 ani din București, cu afecțiuni psihice, a fost condus la o secție de poliție și este cercetat de autoritați in cazul amenințarilor cu moartea transmise actriței Maia Morgenstern, anunța Inspectoratul General de Poliție. Un echipaj de poliție, insoțit de mama tanarului, s-a deplasat la…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a anunțat, miercuri, ca șefii și adjuncții IPJ Bacau și ai Poliției Onești au fost inlocuiți din funcții. In plus, forțele de intervenție și participanții la operațiune vor fi cercetați penal pentru neglijența de catre procurori. “Cu privire la modul de implicare…

- Procurorii militari au deschis dosar penal pentru neglijența in serviciu, pentru intervenția pompierilor de la ISU Dobrogea in cazul femeii care a cazut de la etajul locuinței incendiate. Conform unor inregistrari din trafic, ISU Dobrogea a mințit in comunicatul public in care arata timpii sosirii…

- UEFA a finalizat ancheta in cazul arbitrului roman Sebastian Colțescu acuzat de rasism la meciul din Champions League dintre PSG si Istanbul Basaksehir. Comisia de Etica si Disciplina a constatat ca expresiile folosite nu sunt cu tenta rasista si in consecinta nu vor fi luate masuri disciplinare, informeaza…