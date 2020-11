Veolia taie penalităţi restanțierilor care îşi plătesc toate datoriile Asociatiile de Proprietari si persoanele fizice care doresc sa achite facturile restante trebuie sa sune la Relatii Clienti sau la consilierul cu care au tinut legatura in ultimii ani pentru a lamuri soldul existent. Ulterior, acestia vor primi un model de cerere care trebuie completat cu datele solicitate, scanat si trimis pe adresa de e-mail iasi@veolia.com sau lasat la poarta societatii. Dupa o scurta analiza din partea societatii, clientul poate achita factura in contul bancar ce (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

