Asociațiile de proprietari ar putea fi obligate sa se inscrie in sistemul E-factura, ceea ce inseamna cheltuieli in plus pentru locatari, avand in vedere ca va fi necesara angajarea unor contabili și a unor IT-ști. Conducerile ANAF din teritoriu se contrazic reciproc in aceasta problema și spun ca soluția trebuie sa vina de la Ministerul […]