Stiri pe aceeasi tema

- Asociațiile de proprietari ar putea fi obligate sa se inscrie in sistemul E-factura, ceea ce inseamna cheltuieli in plus pentru locatari, avand in vedere ca va fi necesara angajarea unor contabili și a unor IT-ști. Conducerile ANAF din teritoriu se contrazic reciproc in aceasta problema și spun ca soluția…

- Emil Boc susține ca este legala comasarea alegerilor și chiar se va intampla asta și in alte state europene. Primarul Clujului declara ca e doar o chestiune de oportunitate:"Sunt 9 state care in iunie, organizeaza simultan alegeri europarlamentare cu simultan cu alegeri locale regionale. Vedem alții…

- O asociație de proprietari din Miercurea Ciuc a fost amendata, marți, pentru ca a facut publice datele personale ale unei locatare. Femeia a reclamat la Autoritatea Naționala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal faptul ca numele și adresa ei din buletin apar, in mod ilegal, pe…

- Ne-am fi așteptat ca in cadrul webinarului ANAF privind e-Factura sa se raspunda la cat mai multe intrebari. Din pacate, la cel de marți (23 ianuarie) nu a fost timp pentru asta dintr-un simplu motiv: din cele doua ore alocate, doar 40 de minute au fost pentru intrebari, asta in condițiile in care contribuabilii…

- Protestatarii vor sa blocheze Capitala și amenința ca vin cu tractoarele in fața Guvernului. Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, susține ca pana in acest moment nu a primit nicio revendicare de la fermieri, precizand ca deja s-a stabilit o intalnire cu reprezentanții Asociației Fermierilor pentru…

- Ministerul de Finante va incepe, de sambata, o campanie de informare cu privire la obligativitatea facturii electronice, a anunțat vineri purtatorul de cuvant al Guvernului, Mihai Constantin. Amintim ca e-Factura va fi obligatorie de luni, 1 ianuarie 2024, astfel ca daca ai firma, PFA sau ONG va trebui…

- Sfarșit tragic pentru o batrana in varsta de 88 de ani. Potrivit informațiilor, femeia s-a stins din viața dupa ce a primit o factura la apa in valoare de 15.000 de euro. Prețul nu era insa cel real, compania de apa trimisese un consum greșit.

- Copii si familiile care traiesc la marginea oraselor din Romania, in pungile de saracie, reprezinta o catastrofa nationala nevazuta, a declarat, marti, intr-o conferinta de presa la Baia Mare, presedintele Fundatiei Hope and Homes for Children (FHHC), Stefan Darabus. „E catastrofal pentru Romania! Noi…