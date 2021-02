Veniturile Vodafone România au scăzut cu 2,1% până la 193 milioane de euro ân ultimul trimestru din 2020 Veniturile din servicii ale Vodafone România, al doilea mare operator local de comunicații mobile, au atins valoarea de 193 milioane de euro în trimestrul încheiat la 31 decembrie 2020, în scadere cu 2,1% fața de perioada similara a anului precedent, a anunțat miercuri compania. Baza de clienți a Vodafone România (inclusiv IoT) a atins valoarea de 11 milioane de utilizatori (SIM-uri valabile și contracte) la sfârșitul anului trecut.



"În trimestrul precedent, am dovedit ca suntem un partener preferat și important în ceea ce privește digitalizarea… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

