Veniturile trimestriale ale companiilor Alphabet şi Microsoft au depăşit previziunile economiştilor Veniturile trimestriale ale companiilor Alphabet si Microsoft au depasit previziunile economistilor, informeaza Rador Radio Romania. Doua dintre cele mai mari companii de tehnologie din lume, Alphabet si Microsoft, si-au publicat castigurile trimestriale care au depasit previziunile economistilor. Pe baza noilor sale elemente de IA, Microsoft a inregistrat o crestere de 18% a veniturilor pe ultimele trei luni ale anului trecut. Castigurile sale au fost depasite de Alphabet, compania-mama a Google, care a raportat venituri de 86 de miliarde de dolari. Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Intr-un nou infografic, Visualcapitalist.com ilustreaza care sunt principalele domenii de activitate din care caștiga cel mai mult giganții din industria IT Amazon, Apple, Alphabet (compania-mama... The post Infograficul zilei | Din ce domenii iși fac miliardele giganții IT Amazon, Apple, Alphabet,…

- Comentariile directorului Google, Oliver Bethell, si ale vicepresedintelui sau pentru reclame globale, Dan Taylor, facute vineri, au venit dupa ce gigantul tehnologic din SUA a raspuns la acuzatiile UE transmise companiei in iunie. „Ne opunem dezinvestirii. Nu credem ca acesta este rezultatul potrivit…

- Musk a facut anuntul intr-o postare pe X, fara a mai dezvalui detalii despre lansare. Luna trecuta, el a spus ca, de indata ce Grok va iesi din testarea beta timpurie, va deveni disponibil pentru abonati. Pe masura ce mai multi agenti de publicitate se indeparteaza de platforma de microblogging, miliardarul…

- Grupul Alphabet a lansat miercuri cel mai avansat model al sau de inteligenta artificiala (AI), o tehnologie care este capabila sa prelucreze diferite forme de informatii, cum ar fi video, audio si text, informeaza Reuters, potrivit Agerpres.Denumit Gemini, noul model lansat de Alphabet, grupul care…

- Ca parte a celei mai recente represiuni impotriva Big Tech, UE a ales pe septembrie 22 de servicii ”gatekeeper”, administrate de sase dintre cele mai mari companii de tehnologie din lume, pentru a face fata noilor reguli in temeiul Legii Pietelor Digitale (DMA). Facebook, Instagram, Marketplace si WhatsApp…

- Dupa prabușirea Uniunii Sovietice, in 1991, Rusia a devenit aproape in intregime dependenta de tehnologiile occidentale. Furnizorii occidentali – inclusiv Google, IBM, Microsoft și Nokia – au fost inițial dornici sa opereze pe piața rusa, care le-a adus profituri anuale de miliarde de dolari. Dar de…

- „Grok are acces in timp real la stiri prin intermediul X, ceea ce ii confera un avantaj major fata de alte modele”, a declarat vineri seara, la X, seful Tesla, SpaceX, X si xAI. Modelul „iubeste sarcasmul. Ma intreb cine ar fi putut sa il dirijeze in acest fel”, a adaugat el cu emoticoane de ras. „Grok”…

- ”La o intalnire cheie, domnul Bezos si-a indrumat directorii ”sa [accepte] mai multe defecte”, ca o modalitate de a creste numarul total de reclame afisate si de a creste profiturile din publicitate ale Amazon”, a scris FTC intr-o sectiune publica a plangerii. Agentia a spus ca reclamele cu defecte…