- The European Union is set to approve Poland’s request for 36 billion euros in post-pandemic aid as it strives to show unity in the bloc for one of its strongest supporters of Ukraine since Russia’s invasion, according to Bloomberg. However, the decision expected to be approved at a meeting of commissioners…

- The European Union is set to unveil a raft of measures ranging from boosting renewables and LNG imports to lowering energy demand in its quest to cut dependence on Russian supplies, according to Bloomberg. The 195 billion-euro plan due Wednesday will center on cutting red tape for wind and solar farms,…

- Un senator republican a blocat, joi, in Senat, adoptarea urgenta a proiectului de lege pentru acordarea ajutorului de 40 de miliarde de dolari Ucrainei, proiect care fusese votat anterior in Camera Reprezentanților, relateaza CNN. Pentru ca proiectul de lege sa fie supus la vot și in Senat era nevoie…

- Pierderile totale provocate Ucrainei de razboi au ajuns la 600 de miliarde de dolari, a declarat președintele Volodimir Zelenski in cadrul intalnirii de miercuri cu autoritațile locale și regionale, unde a discutat despre reconstrucția Ucrainei dupa razboi, conform The Guardian. „Estimarile preliminare…

- Ministrul apararii din Polonia a semnat, marti, contractul pentru achizitionarea a 250 de tancuri de lupta americane Abrams, in versiunea lor modernizata, pentru o suma totala de 4,74 de miliarde de dolari (4,32 de miliarde de euro), informeaza AFP. „Acordul vizeaza achizitia a 250 de tancuri Abrams,…

- Poland will strive to stop all Russian oil, gas and coal imports this year, as moves to wean Europe off its dependence on energy supplies from the country over its war in Ukraine intensify, according to Bloomberg. Poland plans to “do everything” to stop importing Russian oil by the end of 2022, Prime…

- In cea de-a 33-a zi de razboi au sunat din nou sirenele si s-au auzit explozii in Kiev, Jitomir si Lutk, unde a fost lovit un depozit de combustibil. Rusii au atacat cu rachete si Liovul, au bombardat suburbiile din vestul și estul capitalei Kiev, precum si puncte strategice din Sumi si din regiunea…

- Romania is looking for ways to protect around 2,500 jobs at the local unit of Russian steel-pipes manufacturer TMK PJSC, which was hit by sanctions against billionaire Dmitry Pumpyansky, according to Bloomberg. The employees of TMK Artrom haven’t received wages and the company cannot pay suppliers…