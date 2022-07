Stiri pe aceeasi tema

- „Ziarul de Iasi" a realizat un clasament al celor mai mari 20 de companii din judetul Iasi in functie de cifra de afaceri obtinuta anul trecut. In total, afacerile raportate in 2021 de aceste firme au crescut cu 18- comparativ cu anul precedent, ajungand la 6,93 miliarde de lei (1,40 miliarde de euro),…

- Compania a declarat ca 2,3 miliarde de dolari din investitia totala vor fi cheltuite pe vehicule electrice, ca parte din cheltuielile de 50 de miliarde de dolari prevazute pana in 2026, pe care le-a prezentat anterior. Oficialii companiei au spus ca Ford va primi pachete de stimulente de aproximativ…

- Rezultate financiare 2021: Bosch inregistreaza o performanța puternica in Romania. Concentrare pe sustenabilitate și educație (P) Compania Bosch a incheiat anul fiscal 2021 cu 2,4 miliarde de lei (494 milioane de euro) in vanzari consolidate in Romania, se arata intr-un comunicat de presa, transmis…

- Compania americana de tehnologie de recunoaștere faciala Clearview AI a fost amendata cu 7,5 milioane de lire sterline in Marea Britanie și va trebui sa ștearga datele personale ale rezidenților britanici. Amenda – echivalentul a 8,85 milioane de euro – este pentru utilizarea ilegala a imaginilor de…

- ”CEC Bank a inregistrat un profit net estimat, neauditat, de 54,2 milioane de lei in primul trimestru din 2022. Banca a continuat sa-si consolideze pozitia pe piata si a inregistrat o crestere a activelor pana la 50,4 miliarde de lei – plus 19% fata de primul trimestru de anul trecut, peste cresterea…

- Compania buzoiana Romcarbon și-a dublat caștigul EBITDA („Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization”, respectiv profitul inainte de a scadea amortizarea, dobanzile și cheltuielile cu impozitul pe profit), ajungand in primele trei luni de la 3,96 milioane lei in perioada similara…

- Twitter a raportat o crestere a numarului de utilizatori in primul trimestru, dar veniturile au fost sub asteptarile analistilor, relateaza CNBC. Twitter a obtinut venituri de 1,2 miliarde, fata de cele 1,23 miliarde pe care le asteptau analistii, potrivit Refinitiv. Compania a depasit estimarile privind…

