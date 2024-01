Veniturile Groupama în primele 9 luni ale anului 2023 au crescut cu peste 25% Veniturile Groupama in primele 9 luni ale anului 2023 au crescut cu peste 25% Valoarea totala a primelor brute subscrise de Groupama in primele 9 luni ale anului 2023 a atins 2,87 miliarde lei, in crestere cu peste 30% fata de aceeasi perioada a anului 2022, cu un profit de 164 milioane lei, informeaza asiguratorul printr-un comunicat. In afara RCA, veniturile companiei in primele 9 luni ale anului trecut arata o crestere de peste 25%, atingand valoarea de 1,22 miliarde lei, sustinuta in principal de liniile de business CASCO, Property, Asigurari persoane si Asigurari de calatorie. … Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Consumul national de energie electrica al Romaniei a scazut cu 5,7% in primele 11 luni din 2023, comparativ cu perioada similara a anului 2022, totalizand 44,664 miliarde kWh, potrivit datelor publicate marti de Institutul National de Statistica (INS), informeaza AGERPRES . Consumul de energie electrica…

- Veniturile totale ale ING Bank Romania s-au ridicat la 2,50 miliarde lei in primele noua luni ale anului 2023, in creștere cu 18% de la an la an, iar profitul net la 1,17 miliarde lei, in creștere cu 30% fața de aceeași perioada din 2022, pe fondul reducerii costurilor cu provizioanele și al creșterii…

- Ministerul Finanțelor a anunțat ca deficitul bugetar pentru primele 11 luni ale anului 2023 a atins 4,64% din Produsul Intern Brut ( PIB ), in creștere fața de aceeași perioada a anului anterior cand era de 4,19%. Deficitul inregistrat se ridica la suma de 73,55 miliarde lei, indicand o situație financiara…

- Omniasig a inregistrat prime brute subscrise de aproximativ 1,7 miliarde de lei in primele noua luni din 2023Omniasig Vienna Insurance Group a inregistrat prime brute subscrise de aproximativ 1,7 miliarde lei in primele trei trimestre din 2023, valoare ce reprezinta o crestere de circa 10% fata de…

- ”In trimestrul III 2023 investitiile nete realizate in economia nationala au insumat 48,822 miliarde lei, in crestere cu 16,6%, comparativ cu trimestrul III 2022. In perioada 1.I-30.IX.2023 investitiile nete realizate in economia nationala au insumat 118,497 miliarde lei, in crestere cu 14,4%, comparativ…

- Numarul firmelor cu capital strain nou infiintate in Romania a scazut cu 5,1%, in primele noua luni din 2023, comparativ cu perioada similara din 2022, la 5.242 de unitati, conform datelor centralizate de Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC), informeaza AGERPRES . Cele 5.242 de societati…

- Grupul BRD a inregistrat un profit net de 1,227 miliarde de lei in primele noua luni ale acestui an, in crestere cu 20,8% fata aceeasi perioada din 2022, iar rentabilitatea capitalurilor proprii (ROE) a crescut la 20,9%, in comparatie cu 16,7% in acelasi interval al anului trecut, a anuntat vineri banca,…

- Ministerul Finantelor: „Deficitul bugetar a crescut la 3,55% din PIB in primele noua luni ale anului, la 56,46 miliarde lei, fata de 2,96% din PIB in primele noua luni din 2022”Executia bugetului general consolidat in primele noua luni ale anului 2023 s-a incheiat cu un deficit de 56,46 miliarde lei,…