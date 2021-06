Stiri pe aceeasi tema

- Contactele avute astazi, la Atena, de ministrul turc de externe Mevlüt Çavusoglu cu premierul grec Kyriakos Mitsotakis si cu ministrul grec de externe Nikos Dendias au confirmat asteptarile ca, în ciuda unor probleme evidente, cele doua parti vor putea face un pas spre normalizarea…

- Alegerile regionale si municipale din Venezuela vor avea loc la 21 noiembrie, a anuntat joi Consiliul National Electoral (CNE), in contextul in care puterea si opozitia si-au inmultit in ultimele zile declaratiile privind reluarea dialogului, blocat din august 2019, noteaza AFP preluat de agerpres.…

- Liderul opozitiei din Venezuela, Juan Guaido, a semnalat ca este deschis la negocieri cu presedintele autoritar Nicolas Maduro, transmite miercuri dpa. "Venezuela cunoaste cea mai grava criza din istoria sa. Avem nevoie de solutii realiste si practice", a afirmat Guaido intr-un mesaj video difuzat marti.…

- Un senator AUR s-a pozat mandru in fata unei intrari in Palatul Parlamentului in timp ce tragea dintr-un trabuc. Parlamentarii AUR se considera cei mai „patrioti” si singurii aparatori ai „traditiilor” romanesti. Se prelungește STAREA DE ALERTA. Ce vom avea voie sa facem de 1 mai și de Paști Senatorul…

- Facebook a explicat in weekend ca a eliminat si un video in care Maduro promova Carvativir, un remediu venezuelean despre care afirma, fara dovezi, ca poate vindeca boala. Compania a aratat ca a urmat recomandarile Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), potrivit carora in prezent nu exista medicamente…

- Guvernul venezuelean a acuzat duminica Facebook de "totalitarism digital", denuntand blocarea timp de 30 de zile a paginii presedintelui socialist Nicolas Maduro pentru "incalcari repetate" ale politicii companiei americane privind dezinformarea legata de COVID-19, informeaza AFP. "Asistam la un totalitarism…