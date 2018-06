Stiri pe aceeasi tema

- Circa 50 de militari inarmati cu pusti erau desfasurati miercuri printre standurile cu legume si fructe din piata Coche, una dintre cele mai importante din Caracas, pentru a combate „un razboi economic” declansat - potrivit guvernului - de opozitie cu scopul de a face sa creasca preturile, scrie Agerpres.

- Circa 50 de militari inarmati cu pusti erau desfasurati miercuri printre standurile cu legume si fructe din piata Coche, una dintre cele mai importante din Caracas, pentru a combate \'un razboi economic\' declansat - potrivit guvernului - de opozitie cu scopul de a face sa creasca preturile, informeaza…

- George Friedman, presedintele publicatiei de securitate Geopolitical Futures, a declarat la Sibiu ca Romania ar trebui sa se concentreze pe consolidarea propriilor capacitati de reactie militara la Marea Neagra, deoarece fortele americane nu sunt in prezent in masura sa transfere o flota semnificativa…

- Președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, a decis, marți, expulzarea insarcinatului cu Afaceri al SUA din Caracas, ca reacție la decizia Washingtonului de a impune noi sancțiuni economice impotriva regimului condus de Maduro, relateaza site-ul postului France 24, citat de Mediafax.

- Statele Unite nu vor recunoaste rezultatele alegerilor prezidentiale care se desfasoara duminica in Venezuela, a declarat John Sullivan, adjunct al secretarului de stat american, citat de Reuters. Oficialul american a afirmat ca reactia la scrutin va fi discutata luni, la o reuniune a G20 la Buenos…

- Inflația anuala in Venezuela a explodat la 13.779% in aprilie, potrivit unui raport publicat luni de Parlament, singura instituție controlata de opoziția din aceasta țara in criza, potrivit AFP. Deputații europeni raporteaza o creștere a prețurilor de 80,1% in aprilie și de 897,2% in total pe primele…

- Wuilly Arteaga, un violonist, simbol al protestelor stradale din Venezuela, a ajuns in Statele Unite și canta la metroul din Manhattan. Deși imaginile cu el cantand in strada in timp ce protestatarii se bateau cu forțele de ordine au facut inconjorul lumii, in metropola americana el este doar inca un…