Veneția „se transformă”: Pentru ce trebuie să fie pregătiți cei care vizitează celebrul oraș Veneția va deveni primul oraș din lume care va cere turiștilor o taxa de intrare. Data lansarii, 16 ianuarie 2023, a fost anunțata de consilierul pentru turism al Veneției, Simone Venturini. Costul biletului va fi intre 3 euro și 10 euro. Prețul nu va fi fix, ci va varia in funcție de numarul de vizitatori: cu cat sunt mai multe cereri de intrare, cu atat costul este mai mare, relateaza CNN . Scopul, a explicat Venturini, nu este de a „inchide orașul„, ci de a-i determina pe oameni sa-și faca rezervare pentru vizita, pentru a reduce „varfurile turistice„. „Veneția este un oraș viu și trebuie… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

