Stiri pe aceeasi tema

- Valoarea pagubelor in urma inundatiilor severe care afecteaza Venetia s-ar putea ridica la sute de milioane de euro, a afirmat miercuri primarul Luigi Brugnaro, in timp ce un inalt cleric a spus ca Bazilica Sfantul Marcu, unul dintre reperele arhitectonice ale orasului, risca daune

- Valoarea pagubelor in urma inundatiilor severe care afecteaza Venetia s-ar putea ridica la sute de milioane de euro, a afirmat miercuri primarul Luigi Brugnaro, in timp ce un inalt cleric a spus ca Bazilica Sfantul Marcu, unul dintre reperele arhitectonice ale orasului, risca daune "ireparabile",…

- Veneția a fost afectata, marți noapte, de cea mai inalta maree din ultimii 50 de ani. Primarul orașului este pregatit sa declare stare de urgența, scrie The Guardian. Alarmele pentru inundații au rasunat in noaptea de marți spre miercuri in toata Veneția. Turiștii au fost obligați sa iși caute adapost,…

- Inundatii de proportii istorice in Venetia. Apele marii au urcat la cote fara precedent si au invadat stravechea catedrala San Marco si piata cu acelasi nume. Specialistii se tem ca monumentele...

- Venetia a fost inundata marti seara de cel mai ridicat flux din ultimii 50 de ani, turistii inaintand cu greu pe strazile inundate pentru a se adaposti, in timp ce un vant puternic a provocat valuri in Piata San Marco, relateaza site-ul cotidianului The Guardian. Mareea, denumita „acqua alta”, a ajuns…

- Autoritațile din Kyoto au luat decizia de a interzice turiștilor sa faca fotografii in zonele in care locuiesc gheișele dupa ce au primit mai multe plangeri cu privire la harțuirea femeilor din dorința de a obține "fotografia perfecta", scrie The Guardian. Interdictia care a fost introdusa recent pe…

- ■ sustine Eugen Tapu, vicelider al grupului PNL din Senat Senatorul nemtean Eugen Tapu, vicelider al grupului PNL din Senat, a taxat recent, intr-o nota, ironica, gestul premierului Viorica Dancila de a merge cu bicicleta pe o “autostrada inexistenta”. “La sfirsitul saptamanii trecute, am rasuflat usurat.…

- Un turist a murit in Delta Dunarii, dupa ce a incercat sa reconstituie o scena din filmul „Titanic”. Barbatul s-a urcat pe partea din spate a unei barci, incercand sa-și țina echilibrul cu mainile in aer. A cazut in aer și a fost pur și simplu sfartecat de elice. Barbatul a vrut sa faca o gluma care…