- Anca-Alina Baciu, in varsta de 24 de ani, a caștigat alegerile pentru funcția de primar al comunei Corbi, județul Argeș, informeaza Agerpres.Candidata din partea PMP, aceasta a obținut peste 42% din voturi, conform rezultatelor parțiale centralizate luni de Autoritatea Electorala Permanenta (AEP).Ea…

- Andra Pleșa, candidat PNL la alegerile locale pentru funcția de primar al Caransebeș, a pierdut turul de scrutin in fața independentului Felix Borcean. In schimb, ea a ajuns consilier local pe lista deschisa de ministrul de Interne Marcel Vela, care a intrat in cursa pentru a o ajuta.

- ADVERTORIAL. Fostul fotbalist și actual manager al echipei Politehnica Timișoara, Dan Alexa, merge pe mana Andrei Pleșa pentru Primaria Caransebeș! Acesta sustine ca nu este implicat in politica, insa dezamagirea provocata de degradarea performantei sportive caransebeșene l-a determinat sa-și manifeste…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela a luat decizia de a inființa Poliția Școlara. Anunțul a fost facut de Secretarul de stat in cadrul MAI, Bogdan Despescu, care a motivat inființarea acestei structuri polițienești prin faptul ca, astfel, activitatea polițiștilor va influența pozitiv procesul educațional.…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, l-a delegat pe secretarul de stat Gheorghe Sorescu sa conduca ședințele Comisiei tehnice centrale pentru coordonarea activitaților de organizare a alegerilor locale. In urma acestei decizii, social-democrații susțin ca acesta ar trebui sa demisioneze. “Ca urmare a…

- Ministrul de Interne Marcel Vela și-a delegat atribuțiile cu privire la alegeri, deoarece conduce lista de consilieri locali la Consiliul Local al orașului Caransebeș, unde a fost primar pentru 12 ani. Marcel Vela a delegat doar funcția de președinte al Comisiei Tehnice Centrale pentru coordonarea activitaților…

- Marcel Vela și-a delegat atribuțiile de ministru al Internelor, in situația in care Romania se afla in stare de alerta, dar și in plina campanie electorala pentru alegerile locale.Insa, decizia lui Vela este una logica, pentru ca el candideaza pentru un post de consilier in Consiliul Local…