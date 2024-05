Amenzile contravenționale și instrumentele penale pentru recuperarea creanțelor fiscale vor fi tot mai folosite de ANAF in colectarea de bani la buget, in contextul creșterii poverii fiscale. Agenția Naționala a Administrației Fiscale (ANAF) va apela tot mai mult la amenzi contravenționale și instrumente penale pentru a recupera creanțele fiscale, in contextul creșterii poverii fiscale. Cu […] The post Amenzi penale in loc de claritate: ANAF se bazeaza pe legi deficitare pentru colectarea taxelor appeared first on Puterea.ro .