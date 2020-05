Stiri pe aceeasi tema

- "Am decis urmatorul lucru: puteti sa mergeti, sa parasiti localitatea, fara a tine cont de limita de municipiu sau limita de judet. Asadar nu este impusa o limita, pentru ca era foarte dificil de impus limite in aceste zone metropolitane si in consecinta nu va exista o limita teritorial-administrativa…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, afirma ca dupa 15 mai oamenii vor putea iesi din localitate. "Am decis urmatorul lucru: puteti sa mergeti, sa parasiti localitatea, fara a tine cont de limita de municipiu sau limita de judet. Asadar nu este impusa o limita, pentru ca era foarte dificil de impus…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, face un apel la cetateni sa aiba „un comportament corect” in aceste zile si sa nu iasa in numar mare pe strada. „Viata ne-a oferit imprevizibilul si ne-a adus in mijlocul unei pandemii globale. (…) Haideti sa avem un comportament corect. Trebuie sa mai rezistam…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a precizat ca dupa 15 mai nu se vor putea organiza nunti cu sute de persoane, mentionand insa ca este posibila in luna august o relaxare astfel incat sa fie permisa participarea a mai mult de 8 persoane la astfel de evenimente, potrivit Agerpres. „Cu parere…

- CARAȘ-SEVERIN – Iar șeful MAI o sa raspunda, printr-un video, la șapte intrebari alese aleatoriu dintre cele adresate de romani. Este de preferat limbajul adecvat unui dialog normal… Marcel Vela, ministrul Afacerilor Interne, a anunțat pe pagina personala de Facebook ca iși dorește sa fie mai aproape…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a anuntat ca, incepand de joi seara, este permisa circulatia in afara locuintei a celor care efectueaza pescuit comercial si acvacultura si a apicultorilor spre si dinspre locatia stupinei. De asemenea, este permisa circulatia persoanelor…