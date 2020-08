Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a anuntat extradarea catre autoritatile din SUA a doi cetateni care au comis infractiuni internationale si au fost prinsi in Romania, unul fiind cercetat pentru trafic de persoane, iar celalalt pentru infractiuni informatice si furt de identitate.

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a anunțat, miercuri seara, la Romania TV, ca printre zecile de persoane care au fost amendate la priveghiul lui Emi Pian s-a aflat și manelistul Florin Salam. Cantarețul a interpretat, in prezența a sute de persoane, mai multe melodii de jale, langa coșciugul…

