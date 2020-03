Ministrul interimar al Afacerilor Interne, Marcel Vela, a anuntat ca in Comitetul National pentru Situatii Speciale de Urgenta se analizeaza propunerea facuta anterior de premierul interimar de a solicita firmelor sa stabileasca ore diferite de incepere a programului, pentru a reduce aglomeratiile din statiile de metrou.



"Pentru a reduce aglomeratiile din statiile de metrou, analizam in Comitetul National pentru Situatii Speciale propunerea dumneavoastra (a premierului interimar - n.r.) de a solicita ore diferite de incepere a programului", a declarat Marcel Vela, marti, in cadrul…