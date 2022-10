Stiri pe aceeasi tema

- In timp ce natalitatea a scazut in Romania și populația la fel, un sat din țara este dovada ca stam, totuși, mai bine la durata de viața. In aceasta localitate, oamenii traiesc in medie 100 de ani. Iata care este secretul lor!

- Tudor Chirila are probleme de sanatate. Artistul și-a anulat toate concertele dupa ce a descoperit ca i-a aparut un edem pe corzile vocale. In cele din urma, a fost operat in Germania. Tudor Chirila a dezvaluit, pe contul sau de Facebook, ca a avut probleme medicale serioase și ca a fost nevoit sa se…

- Inca de la nașterea primei lor fiice, parinții au primit o veste cumplita. Copila avea un singur rinichi, iar de atunci, viața familiei și așa cu un venit modest, s-a schimbat radical. Andreea are acum 12 ani, iar parinții se straduiesc, zi de zi, din greu sa ii ofere tratamentul necesar pentru a o…

- Marian Dragulescu și Simona, iubita lui, s-au bucurat cateva zile intr-o vacanța in strainatate. Indragostiții au mers in Veneția, in Italia, au avut și un motiv de sarbatoare, iubita fostului gimnast și-a sarbatorit ziua de naștere. Cu aceasta ocazie speciala, Marian Dragulescu i-a facut iubitei o…

- Te-ai intrebat vreodata ce inseamna cand visezi foc, nu-i asa? Dar ca sa putem raspunde la aceasta intrebare este foarte important si contextul in care apare acest simbol, de aceea este esential sa va amintiti cat mai multe lucruri care s-au intamplat in vis. Ce inseamna cand visezi foc Focul reprezinta…

- Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor a efectuat o serie de controale la unele magazine din județ. Au fost descoperite probleme mari, fiind emise amenzi de zeci de mii de lei și au fost scoase din consum produse in valoare de alte zeci de mii de lei. Au fost gasite produse alimentare…

- Ingrediente: Oua Legume (dupa preferința, ca de exemplu: ceapa, ardei, roșie etc.) Carne (daca vrei, poți folosi carnaciori, bacon, șunca sau ce iți place ție) Branza sau cașcaval (daca vrei) Mod de preparare In cazul in care te-ai saturat de banala omleta și vrei sa incerci ceva cu adevarat gustos…

Intre 100 și 150 de civili au fost uciși de loviturile militare rusești in Ucraina in ultimele doua saptamani, potrivit Pentagonului.