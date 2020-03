Stiri pe aceeasi tema

- Vedetele sportului mondial s-au alaturat acestei campanii inedite in incearcarea de a-i convinge pe oameni sa ramana in case. Vedetele din Romania si-au unit fortele impotriva coronavirusului. "Arata ca iti pasa! #staiacasa" VIDEO Printre cei care au jonglat cu rola de hartie igienica…

- Crucea Rosie Romana lanseaza campania nationala de strangere de fonduri 'Romania salveaza Romania', prin care pot fi donati doi euro la numarul special de SMS 8827, valabil in toate retelele de telefonie mobila din tara, fara costuri suplimentare. Donatii pot fi facute si pe site-ul…

- Asociatia Romana a Producatorilor Internationali de Medicamente (ARPIM) se alatura "Campaniei de informare si preventie CORONAVIRUS", demarata de Crucea Rosie Romana in parteneriat cu Guvernul Romaniei, prin donarea sumei de 100.000 RON pentru achizitia de materiale dezinfectante, sanitare si de igiena.…

- Societatea Naționala de Cruce Roșie din Romania a semnat un memorandum cu Guvernul Romaniei prin care, impreuna cu structurile teritoriale/ filialele de Cruce Roșie va desfașura in aceasta perioada o campanie de informare și conștientizare a populației privind COVID 19. Campania de informare va cuprinde…

- Acesta a fost derulat de Universitatea de Medicina și Farmacie (UMF) din Timișoara, beneficiind de o finanțare europeana in valoare de aproape 8,5 milioane de lei. In urma cu trei ani și jumatate, la UMF Timișoara a fost demarat in premiera pentru Romania un proiect care si-a propus sa dezvolte si…

- Sub un minut. Atat a durat cel mai devastator cutremur petrecut in urma cu 43 de ani, pe 4 martie. Impactul a fost tragic: 1.600 de oameni și-au pierdut viața și alți 11.000 s-au aflat sub daramaturi. Numarul celor afectați ar fi putut fi mai mic daca oamenii nu ar fi intrat in panica și ar fi știut…

- Camera Deputaților a publicat Punctul de vedere negativ, adoptat de Guvern in ședința din 28 ianuarie 2020, cu privire la inițiativa antitutun. Coaliția pentru Libertatea Comerțului și a Comunicarii (CLCC) saluta decizia Executivului de a nu susține pachetul de masuri antitutun care ar fi destabilizat…

- Guvernul Romaniei nu a facut nimic sa protejeze padurile.Este concluzia Comisiei Europene care spune ca autoritatile de la noi nu au nu fost in stare sa verifice taierile ilegale si nici sa dea sanctiuni pe masura pentru astfel de fapte.Comisia Europeana indeamna Romania sa puna capat exploatarii forestiere…