Vedetele noastre care au dat mii de euro să-și vopsească mașinile roz, ca-n Barbie /GALERIE FOTO! Jocul de-a moda Barbie, readus in actualitate de lansarea filmului omonim, le-a adus aminte multor fetițe de hainele roz. Și cateva celebre doamne ale țarii au hotarat sa fie in pas cu moda și, pentru ca n-au gasit in garderoba haine din culoarea preferata a papușei iconice, și-au vopsit mașinile. Pe cat se poate de adevarat, lumea de confrunta cu o criza reala in ceea ce privește culoarea roz dupa apariția filmului in care joaca Margot Robbie și Ryan Gosling. Și totuși cateva din divele nostre și-au permis extravaganța de a sarbatori producția cinematografica de succes facandu-și automobilele… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

