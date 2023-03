Vedete care gazduiesc nunți, botezuri și aniversari! In cateva cazuri, clienții nu mai au nevoie de nume artistice la evenimentele importante din viața lor caci aleg sa petreaca chiar in localurile acestora. Dan Bittman, Florin Calinescu ori Ilie Dumitrescu pot fi gazde la propriile saloane ori spații de evenimente. Ilie Dumitrescu are cel mai mare centru de evenimente din Centrul Istoric al Bucureștiului Ilie Dumitrescu organizeaza nunți in inima Capitalei, chiar in Centrul Istoric. In ultimii 10 ani, fostul mare fotbalist a investit milioane de euro in reconsolidarea unui fost han istoric pe…