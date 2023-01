Stiri pe aceeasi tema

- Adrian Mutu are șanse mici sa semneze cu Salernitana, in Serie A. Conducatorii echipei Rapid i-au transmis ca nu poate pleca decat daca achita clauza de reziliere. Președintele Daniel Niculae i-a lasat totuși o „portița deschisa” și a spus ca discuțiile se pot relua la finalul campionatului. Deși antrenorul…

- Roberto Mancini (58 de ani), selecționerul Italiei, a vorbit in premiera despre decesul lui Gianluca Vialli, cel mai bun prieten al sau și fostul sau coechipier. Gianluca Vialli s-a stins pe 6 ianuarie, la 58 de ani, dupa o lupta indelungata cu o tumoare la pancreas. Vialli și Mancini au scris istorie…

- Josko Gvardiol (20 de ani), cel mai valoros fundaș central din fotbal, evaluat la 75 de milioane de euro, spune ca vrea sa ramana la RB Leipzig cel puțin pana in vara, in ciuda interesului din partea lui Chelsea și Tottenham. Croatului ii surade ideea de a merge in Anglia, insa clubul cu care a ținut…

- Etapele din Serie A și Premier League vin cu meciuri de top, iar cele mai mari cote din lume sunt la Mozzart Bet! Inter - Napoli (ora 21:45) cota 2.55 Serie A intra extrem de abrupt in 2023, iar in chiar prima zi cu meciuri din noul an avem parte de un derby uriaș. Doar pe 5 in clasament, Interul lui…

- Sicriul cu trupul neinsufletit al lui Pele a fost adus astazi la stadionul din orasul Santos, pentru un priveghi de 24 de ore. Fanii ii vor putea aduce un ultim omagiu legendarului fotbalist brazilian, care a incetat din viata in urma cu patru zile, informeaza AFP, citata de Agerpres . Conform clubului…

- Un club de top 4 din Premier League este pe urmele lui Radu Dragușin! Fundașul de 20 de ani, care evolueaza in prezent pentru Genoa, ar putea prinde un transfer stelar, in pauza competiționala din aceasta iarna, Tottenham fiind cu ochii pe el. Radu Dragușin a fost imprumutat de Juventus in vara trecuta…

- Internationalul roman Razvan Marin, de la Empoli, a fost inclus de site-ul TuttoMercatoWeb printre cei mai slabi jucatori din actuala editie a campionatului Italiei, pe baza mediei notelor primite. Dupa 12 etape din acest campionat, Razvan Marin, cu o medie a notelor de 5,60, este pe locul 11 pe o lista…

- Aflat in plin scandal cu antrenorul Erik ten Hag, Cristiano Ronaldo (37 de ani) ar putea ajunge la o rivala din Premier League: Chelsea. Dupa ce a refuzat sa intre in finalul meciului cu Tottenham și nu a fost in lot pentru meciul cu Chelsea (1-1), Cristiano Ronaldo ar putea pleca de la Manchester United.…