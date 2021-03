Vedeta country Dolly Parton, subiectul unei reviste de benzi desenate

Stiri pe aceeasi tema

- Vestit in perioada interbelica, Haplea este din nou in centrul atentiei. Peste 40 de vechi benzi desenate cu celebrul personaj pentru copii sunt acum restaurate digital. Faimos intre anii '20 - '40, Haplea este acum prezentat si intr-o expozitie, la Casa Filipescu-Cesianu din Bucuresti.

- Serena Williams da dovada de creativitate nu doar pe teren, dar și in afara lui. Tenismena, alaturi de fiica sa, au dansat in rochii elegante sub ritmurile piesei Body, interpretata de Megan Thee Stallion.

- Solista rap Megan Thee Stallion a primit premiul Grammy la categoria cel mai bun nou artist, duminica, in cadrul unei ceremonii care si-a propus sa faca uitata epidemia de coronavirus care a strivit spectacolele de muzica live, noteaza Reuters. Cantareata in varsta de 26 de ani din Texas…

- Cantareața și actrița Olivia Newton-John, de 72 de ani, a dezvaluit ca iși alina durerile de la cancerul terminal care s-a raspandit de la san la oase cu cannabis, potrivit click.ro. Cannabisul este cultivat in ferma soțului sau, John Easterling (68 de ani), de la casa lor din California, SUA, unde…

- Miki, pe numele sau real Mihaela Marinache (47 de ani), fosta solista a trupei K-pital, s-a reprofilat in perioada pandemiei. Cantareața a revenit la o pasiune mai veche și s-a apucat sa confecționeze manual bijuterii. Vedeta și-a prezentat colecția de accesorii hand made pe rețelele de socializare.…

- Ursula von der Leyen, presedinta Comisiei Europene, a fost supusa unui „tir” de interpelari din partea europarlamentarilor. Totul s-a extins pe mai multe ore. Subiectul interpelarilor l-a constituit strategia de vaccinare a Comisiei, iar intrebarile au vizat, in principal, distributia lenta a vaccinului…

- Cantaretei de muzica country Dolly Parton i-a fost oferita de doua ori Medalia Prezidentiala a Libertatii de catre administratia Trump, insa aceasta a refuzat-o, relateaza DPA, citand o marturisire facuta luni de vedeta. "Nu am putut sa o accept pentru ca sotul meu era bolnav", a povestit ea pentru…

- Primul concurent care parasește ”Survivor Romania 2021”, prin eliminare, este cantareața Amna. Nu a fost nicio surpriza, pentru ca aceasta a fost nominalizata de catre colegii ei la dorința acesteia de a se intoarce acasa, la copil, dorul de micuț fiind factorul care o copleșea in jungla. Vedeta a ajuns…