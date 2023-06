Vatican: Papa Francisc este la Spitalul Gemelli pentru examene medicale

Stiri pe aceeasi tema

- Papa Francisc, in varsta de 86 de ani, a fost internat marti la Spitalul Gemelli din Roma, unde a fost internat si la sfarsitul lui martie, in vederea unor examene de control, scrie presa italiana, relateaza AFP. Papa argentinian a sosit marti, la ora locala 10.40 (11.40, ora Romaniei) la spital, unde…

- Suveranul Pontif a revenit sambata, 27 mai, la activitațile sale obișnuite, au anunțat reprezentanții Vaticanului, dupa ce vineri și-a anulat toate intalnirile, acuzand o „stare febrila” și o stare generala de oboseala, relateaza AFP, citata de Agerpres.Pentru ziua de sambata, Papa Francisc, in varsta…

- Organismul nostru este o adevarata uzina, iar din aceasta cauza trebuie sa ne verificam din cand in cand starea de sanatate pentru a vedea daca toate organele funcționeaza cum trebuie. Deși nici unul dintre noi nu ne simțim deloc confortabil, cateodata suntem puși in situația de a fi nevoiți sa facem…

- Papa Francisc a participat la slujba oficiata in Piata Sfantul Petru de la Vatican in Duminica Floriilor, important eveniment din calendarul crestin ce marcheaza inceputul Saptamanii Sfinte, la o zi dupa ce a fost externat din spitalul in care a primit ingrijiri medicale pentru bronsita, relateaza Reuters…

- Papa Francisc, spitalizat miercuri, primește un tratament cu antibiotice pentru o ”bronșita infecțioasa”, care a permis ”o neta imbunatațire” a starii de sanatatea suveranului pontif, a indicat echipa medicala a Spitalului Gemelli. Papa argentinian, in varsta de 86 de ani, beneficiaza de un ”tratament…

- Papa Francisc se afla la spital din cauza unei infecții respiratorii: a comunicat in seara de miercuri, 29 martie a.c., directorul Salii de presa a Sfantului Scaun, Matteo Bruni. Papa a mers la spitalul ”Agostino Gemelli” din Roma in dupa-amiaza de miercuri pentru o serie de analize medicale programate.…

- Papa Francisc sufera de o infectie respiratorie si va trebui sa petreaca „cateva zile” in spital pentru tratament, a anuntat Vaticanul intr-un comunicat, dupa ce suveranul pontif, in varsta de 86 de ani, a fost dus la spital cu dificultati de respiratie. Papa are un plaman parțial extirpat de la varsta…

- Casa Naționala de Asigurari de Sanatate (CNAS) prelungește termenul de aplicare a prevederilor actualului contract-cadru pana la data de 30 iunie 2023”. ”Prelungirea este necesara pentru asigurarea continuitatii acordarii asistentei medicale, medicamentelor si dispozitivelor medicale in sistemul de…